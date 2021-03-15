بالعباءة والحجاب.. غادة عبدالرازق تتصدّر ملصق “لحم غزال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أزاحت الفنّانة غادة عبدالرازق، الستارة عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسلها “لحم غزال” المُقرر عرضه في الموسم الرمضاني.

وأظهر البوستر ملامح شخصيتها ضمن أحداث العمل، وهي فتاة شعبية، ترتدي عباءة وحجاباً.

وحرص متابعوها على تهنئتها، مؤكدين انتظارهم العمل، وتحقيقه نجاحات قياسية.

وتم تصوير عدد كبير من مشاهده في بيروت، وتسبّب قرار الحكومة اللبنانية حظر التجوال مدة أسبوعين في وقفه وتم استئنافه عقب انتهائه.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي داخل حارة شعبية يتعرض سكانها إلى مشكلات اجتماعية عدّة.

ويُشارك في البطولة عمرو عبدالجليل، مي سليم، أحمد خليل، إيمي طلعت زكريا، أحمد فتحي، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، وآخرون.

تجدُر الإشارة إلى أنّ عبدالرازق، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بـ”سلطانة المعز”، وجسّدت شخصية سلطانة، التي تُقيم بشارع المعز، وتقع في علاقة غرامية تُغيّر مجرى حياتها.