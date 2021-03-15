كارول سماحة بالمرتبة الأولى في مصر.. “شكرًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تصدّرت أغنية “شكرًا” للنجمة اللبنانية كارول سماحة المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر نجاحًا عبر راديو “نجوم اف ام” في مصر.

أغنية “شكرًا” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري، ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

أما كليب الأغنية فكرته مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، حيث تجمع من خلالها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب كارول نفسه، والثاني للفنان هاني شاكر، من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة أصدرت في الأيام الماضية أغنية أخرى حملت اسم “حياتي”، تعاونت من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي.