كريسي تيغن تخضع لإجراء طبي “أونلاين” خلال “اجتماع مهم جداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: خضعت كريسي تيغن (35 عاماً) للعديد من الإجراءات الطبية مؤخراً لكن عارضة الأزياء لم تدع ذلك يؤثر في حياتها المهنية، حتى لو كان ذلك يعني العمل من بعد من سرير المستشفى.

يبدو أنّ الأخيرة خضعت لعملية جراحية مؤخراً، حيث توجّهت إلى إنستغرام لتنشر صورة من “اجتماع مهم جداً” أجرته عبر تطبيق “Zoom” بينما كانت تخضع لفحص طبي.

وعلّقت زوجة النجم جون ليجند على الصورة كاتبةً: “عندما يكون لديك اجتماع مهم جداً مع أشخاص مهمين، لكنك تشعر أيضاً برغبة استئصال بعض أعضائك”.

لم تكشف بعد عن سبب زيارتها الطبيب، لكن كريسي خضعت لعملية جراحية الشهر الماضي لعلاج ألمها المزمن الناتج من الانتباذ البطاني الرحمي، وقد يكون سبب زيارتها متعلّق بذلك.