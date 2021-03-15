توم كروز يعرض منزله للبيع مقابل 39.5 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أدرج النجم العالمي توم كروز منزله المبني على طراز مزرعة فخمة في منطقة كولورادو للبيع مقابل 39.5 مليون دولار.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتاح فيها المنزل للبيع للجمهور، وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت أن كروز البالغ من العمر 58 عاماً، استعان بسمسار قبل سبع سنوات لتسويق المنزل مقابل 59 مليون دولار، ولكن يبدو أن النجم لم يكن جاهزاً لبيعه في ذلك الوقت.

وتبلغ مساحة المنزل والمزرعة 320 فداناً ويقع وسط الجبال وتم بناؤه من أجل مزيد من الخصوصية، وأمضى النجم الشهير عدة سنوات في تصميم المنزل المصنوع من الحجر وخشب الأرز وأكمله في عام 1994. ويضم المنزل 7 غرف نوم و9 حمامات، ويتميز بتفاصيل زخرفية من الخشب والحجر بما في ذلك الأسقف ذات العوارض الخشبية الجميلة.

كما يمتلك المنزل عدة مدافئ ومركزاً للياقة البدنية ومناطق ترفيهية خارجية ومرآباً بثلاث سيارات ويمكن الوصول إليه عبر ممر يبلغ طوله ميل واحد خلف بوابة.

والمنزل هو نفسه الذي أجرى فيه توم كروز مقابلته الشهيرة مع أوبرا وينفري عام 2008، والذي ظهر فيه أيضاً جنباً إلى جنب مع زوجته وقتها كاتي هولمز يتشاركان الصور الأولى لابنتهما سوري عام 2006.