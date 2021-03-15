منى زكي تُثير الجدل في برومو “لعبة نيوتن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: ظهرت النجمة منى زكي، بإطلالة جديدة على جمهورها، خلال الإعلان الدعائي الأول لمسلسلها الرمضاني المقبل “لعبة نيوتن”، الذي من المُقرر عرضه في رمضان.

وظهرت للمرة الأولى بالحجاب خلال مشاهد متقطعة بالعمل، ما رفع منسوب التشويق لدى جمهورها، حيث بدا أنّه يغلب عليه الغموض.

وعلى الفور، تفاعل الجمهور، وأعرب عن حماسته الشديدة لمشاهدته، ومتابعة حوادثه، متوقعين أنّه يحمل قصة مثيرة.

المسلسل كان من المُفترض أن يحمل عنوان “تقاطع طرق” لكن تم تغييره، ويشارك فيه محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، تأليف وإخراج تامر محسن.