حفل توزيع جوائز جرامي 2021..تايلور سويفت أول امرأة تفوز بجائزة ألبوم العام 3 مرات..وبيونسيه أكثر النساء تمثيلا فى تاريخ الجائزة بـ28 مرة.. وليدي جاجا وأريانا جراندي تنالان جائزة أفضل ديو.. ودوا ليبا تبهر الحضور

القاهرة - سامية سيد - وسط اقتصار الحضور على النجوم فقط دون جمهور وُزعت جوائز الجرامي وسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي والكمامات والقيود الذي فرضها تفشي فيروس كورونا حول العالم، وهي الليلة التاريخية الساحرة التي شهدت أحداثا مبهرة، حيث أصبحت النجمة العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر 31 عامًا، أول امرأة تفوز بجائزة الجرامي عن ألبوم العام ثلاث مرات، وذلك بعد فوزها بجائزة جرامي ألبوم العام عن ألبومها "فولكلور"، كما فازت من قبل بنفس الجائزة عن ألبوم "Fearless" وألبوم "1989".

وصنعت بيونسيه التاريخ أيضا بعدما تخطت المغنية أليسون كراوس، لتصبح أكثر النساء تمثيلا في تاريخ جائزة جرامي، حيث حصلت على الجائزة رقم 28 في حياتها، أبرزها أفضل أداء R & B عن "Black Parade"، وأفضل فيديو موسيقي لـ"Brown Skin Girl"، بالإضافة إلى أفضل أداء راب وأفضل أغنية راب لـ"Savage" مع Megan Thee Stallion.

وجاءت أبرز الجوائز بحفل جرامي كالتالي: حيث فاز النجم هاري ستايلز بجائزة GRAMMY أفضل أداء لأغنية بوب، وذلك عن أغنيته Watermelon Sugar، وحصدت أغنية I Can't Breathe على جائزة أغنية العام، فيما فازت الفنانة سارة جاروسز بجائزة جرامي أفضل ألبوم أمريكي، وذلك عن ألبومها الموسيقي World on the Ground، وفازت بيلي إيليش بجائزة جرامي لأفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، وذلك عن أغنية فيلم جيمس بوند no time to die، وظهرت النجمة بيلى إيليش وشقيقها فى حفل جرامى، وهما يغنيان أغنيتها Everything I Wanted على المسرح، وهي الأغنية التي فازت بجائزة جرامي تسجيل العام.

كما فازت النجمة العالمية بيونسيه بجائزة جرامي أفضل فيديو موسيقي عن "Brown Skin Girl"، وفازت الفنانة ميجان ذا ستاليون بجائزة جرامى كأفضل فنانة صاعدة، بينما فاز المنسق الموسيقى كايرترانادا بجائرة جرامى أفضل ألبوم إلكترونى راقص، وذلك عن ألبوم Bubba.

فيما فاز النجم كاني ويست بجائزة جرامي أفضل ألبوم للموسيقى المسيحية المعاصرة، وذلك عن ألبوم Jesus Is King، ونال النجم العالمي جون ليجند جائزة جرامي أفضل ألبوم R&B وذلك عن ألبومه Bigger love، بينما فاز ديو النجمة ليدي جاجا وأريانا جراندي والذي جاء بعنوان rain on me بجائزة جرامي أفضل ديو بوب.

ورصدت كاميرات المصورين فيبي بريدجرز وهي باطلالة غربية بحفل جرامي، حيث ارتدت فستانا عليه شكل الهيكل العظمي ومزينا بالمجوهرات، فيما رصدت المصورين النجمة دوا ليبا أثناء وجودها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي، وقد ظهرت بإطلالة راقية، وأبهرت المتابعين باستعراضها وغنائها بمسرح الحفل.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي عددا من الإطلالات الغريبة، حيث ظهر باد باني وهو يمسك زهرة عباد الشمس، إضافة إلى نواه سايروس التي ظهرت بإطلالة غريبة، فيما حضرت ميجان ذا ستاليون ودوجا كات التي ظهرت بإطلالة سيئة، بينما شهدت السجادة الحمراء حضور تريفور نوح، وأيضا النجمة تايلور سويفت، التي قدمت عرضا مبهرا بالحفل، تفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد حفل توزيع جوائز Grammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين، وقد تسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجاري.

وشارك عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، كذلك نجمة الراب الشهيرة كاردى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية.