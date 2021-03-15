شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشني يحيى حفلا غنائيا فى دار الأوبرا .. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى وائل الفشنى، يوم الأحد المقبل، 21 مارس حفلاً غنائيًا داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف تحت مسمى "مرحب رمضان" ويتضمن الحفل باقة من أروع أغانيه التراثية والابتهالات الدينية، ومنها واحة الغروب تتر مسلسل "الغروب"، كنت فين يا وعد تتر مسلسل "طايع"، حارة الحر تتر مسلسل "البداية"، ما تدمعيش يا أماى تتر مسلسل "الاختيار"، إلى جانب مجموعة من الابتهالات الدينية والصوفية هي: "صلينا على النبى، ابتهال أدعوك، ليلة مولد سيدنا النبي، رسول الله طلب لي الحنين، إن جار عليك الزمن، يا مركب الغربة، يا كعبة البيت العتيق".

وأعرب المطرب وائل الفشنى مؤخرًا عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "افرح" التي جمعته بالمطرب أحمد سعد والأغنية من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى لخالد نبيل، وقال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى حيث إنها تصدرت التريند عقب طرحها مباشرة مشيرًا إلى أنه استمتع بالغناء مع مطرب كبير بحجم أحمد سعد يتميز بصوت قوى، مؤكدًا أنه تشرف بالعمل معه.

وتقول كلمات الأغنية: افرح ودوق طعم الحياة وشوف الحلو اللي فيها، انسى الهموم في الحب عوم وحب معانيها، الدنيا تدي اللي يقدرها مش اللي يحسد فيها، وتعافر مهما تعافر وتسافر مهما تسافر مش هتشوف خير من نفسك طول ما انت بحياتك كافر، وتخبط فيها يمين وتخبط فيها شمال أكتر من حظك مش هتشوف لو حتى ضمنت الحال، إسكن قلوب الناس وفكر إيه هتديها شوف الحاجات الحلوه بس وإزاي تعليها ده اللي بتعمله كده من قلبك هو اللي فاضل فيها

من ناحية أخرى يجسد المطرب وائل الفشني شخصية عبده الحامولي في مسرحية " ألمظ وسي عبده " المقرر تقديمها على خشبة مسرح البالون، وتقدم المطربة مروة ناجي شخصية ألمظ، العمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وهو من تاليف الدكتور مصطفي سليم وإخراج مازن الغرباوي وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده، بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية ، وتقوم النجمة القديرة سميحة أيوب بالأداء الصوتي في العمل ويشارك في بطولته الفنانين لبني الشيخ واميل شوقي .