صور| بسمة تبدأ تصوير فيلمها السينمائي الجديد "كومانچي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بدأ فريق عمل فيلم "كومانجي" أولى تصوير مشاهد العمل بمحافظة الإسماعيلية بإحدى المناطق التي تضم عدد من الخيول والأشجار، وجمعت المشاهد بين الفنانة بسمة والفنان حسن عيد.

الفيلم مأخوذ عن رواية للمؤلفة السويدية من أصول عراقية أكرميني نوري، وتم ترجمتها إلى العربية وتحولها إلى نص سينمائي، ومن المقرر عمل دوبلاج للفيلم باللغة الإنجيليزية والسويدية، وأيضا ستكون هناك مشاركة من طرف الجانب السويدي والعراقي على مستوى التمثيل.

ويُعتبر "كومانچي"، التجربة الأولى للمخرج محمود الشربيني الذي كانت أهم محطاته العمل كمساعد مخرج ومخرج مساعد مع المخرجين، محمد ياسين وتامر محسن وكاملة أبو ذكري وشوقي الماجري وحاتم علي، وأيضا الأمريكي فرانك جيلبرت.

فيلم "كومانجي" بطولة بسمة وعباس أبو الحسن وحسن عيد ومحمود عزت وعدد من الفنانين السويديين ومن تأليف أكرميني نوري وإخراج محمود الشربيني.