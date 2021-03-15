فرقة BTS تخسر جائزة Grammy لحساب آريانا غراندي وليدي غاغا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 07:34 صباحاً - حصدت النجمة الأمريكية آريانا غراندي ومواطنتها ليدي غاغا جائزة أفضل أداء بوب ثنائي \ مجموعة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز"غرامي Grammy" الـ63، بعد أدائهما المميز لأغنية "Rain on me"، ليتفوق ثنائي البوب الأمريكي على فرقة BTS الكورية، التي ترشحت هي الأخرى لنفس الجائزة عن أدائهم المميز لأغنية "Dynamite".



كذلك تفوق الثنائي غراندي وغاغا، على عدد من المرشحين البارزين للجائزة من ضمنهم: دوا ليبا وغاستن بيبر، وتايلور سويفت.









ونالت فرقة الـ K-Pop الكورية BTS، والتي تحظى بشعبية جارفة في السعودية، أول ترشيح لها لجوائز Grammy في مسيرتها، حيث تمّ ترشيح الفرقة لجائزة عن أغنيتها المذهلة “ديناميت”، ومع هذا، فإن الفرقة ستقدّم عرضاً خلال حفل هذا العام، وستكون “BTS” أول فرقة كورية تقوم بذلك في حفل توزيع جوائز غرامي.







كل ما تريدون معرفته عن حفل Grammy Awards 2021



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