Langdon سلسلة إثارة جديدة لـ دان براون.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - بدء العمل على سلسلة جديدة ستطرح تحت اسم Langdon، استنادًا إلى الرواية العالمية الأكثر مبيعًا للكاتب الشهير دان براون، التي طرحت تحت اسم The Lost Symbol، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، على أن يعمل دان دوركين وجاي بيتي ككتاب ومنتجين تنفيذيين للمسلسل.

استنادًا إلى كتاب دان براون الأكثر مبيعًا The Lost Symbol، تتبع السلسلة المغامرات المبكرة لعالم الرموز الشهير في جامعة هارفارد روبرت لانجدون، الذي يتعين عليه حل سلسلة من الألغاز القاتلة لإنقاذ معلمه المختطف وإحباط مؤامرة عالمية.

لم يتم تحديد موعد العرض الأول لـ مسلسل Langdon، الذي سيشارك في بطولته آشلي زوكرمان، فالوري كاري، سومالي مونتانو، ريك جونزاليس، إيدي إيزارد، وبو ناب.

كما أكد تقرير نشر على موقع "thewrap" أن المؤلفة ليلى جيرستين بدأت العمل على كتابة مسلسل جديد مستوحى من مسيرة الموسيقى هيوى لويس.

المسلسل الجديد يوصف بأنه سلسلة كوميدية ممزوجة بالرومانسية، ستصل مدتها إلى ساعة، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من عدة أجزاء، على أن يدور الموسم الأول حول حياة لويس المهنية، جنبا إلى نسجه مع قصة حب في الوقت الحاضر، بطلها شخص يدعى روم كوم في سن المراهقة، وستدور أحداث العمل في عام 1986.

قدم لويس وفرقته Huey Lewis & The News سلسلة من الأغانى الناجحة طوال ثمانينيات القرن الماضى بأغانى كلاسيكية مثل "The Heart of Rock & Roll" و "The Power of Love" و "Jacob’s Ladder".