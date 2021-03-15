شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه وتايلور سويفت.. نجوم العالم بالكمامات وسط تباعد اجتماعى بحفل الجرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل توزيع جوائز الجرامي، التزام كامل بالتباعد الاجتماعي بين النجوم وارتداء الكمامات حفاظا علي صحتهم من فيروس كورونا ، وظهرت تايلور سويفت وهي ترتدي كمامة عليها ورود مستوحاه من فستانها، فيما ظهرت بيونسيه وهي ترتدي كمامة سوداء.

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجرامي، حضور النحمة تايلور سويفت باطلالة راقية حيث ارتدت فستان مزين بالزهور.

يعتبر حفل توزيع جوائز الـGrammy، واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين وقد تسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجاري.

يشارك عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز الـGrammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم كذلك نجمة الراب الشهيرة كاردى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية .

كما يشارك بالحفل، كل من بوست مالون وكريس مارتن ودوجا كات، إضافة الى الفريق الكورى الشهير BTS ومن المعروف أن فريق BTS استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى العام الماضى بتقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة و من أبرزها "Dynamite " .

وتضم القائمة أيضا، النجمة العالمية تايلور سويفت وباد بانى ودوا ليبا، أيضًا نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى خطفت الأنظار بعدد من أغنياتها الناجحة التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، وكانت البداية الحقيقية لنجاح ميجان كان من خلال كليب "WAP" الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهيرة كاردى بى .