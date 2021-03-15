شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلا غنائيا فى دار الأوبرا.. 25 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم أحمد سعد، حفلا غنائيا على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية يوم 25 مارس الحالي، ضمن احتفالية تكريم الموسيقار الكبير محمد علي سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة، بالاضافة لباقة من أغاني نجوم زمن الفن الجميل.



حفل-احمد-سعد



وأحيًا مؤخرًا النجم أحمد سعد حفلاً داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير بمناسبة عيد الحب، وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التى تفاعل معها جمهور الأوبرا منها أغنية "سألت نفسي" و"بعت الغرام" و"بصلي" و"انت بتتكلم" كما قدم أغنية كعب الغزال للراحل محمد رشدي، ورفع الحفل شعار كامل العدد ، وقال النجم أحمد سعد إنه سعيد بالوقوف علي خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية ويارب نتقابل دايما في الحب.

وتصدر مؤخرًا النجم أحمد سعد تريند اليوتيوب فى مصر وعدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات وليبيا والأردن بعد طرحه كليب "بناقص"، الذى قدمه بشكل مختلف ونال إعجاب جمهوره، وعاد من خلاله إلى لون الغناء العاطفى الدرامى الذى تميز به فى عدد من أغانيه السابقة، وتحكى فكرة الأغنية الجديدة عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.

أحمد سعد قام بتصوير كليب أغنية "بناقص" منذ فترة فى النمسا بمدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موتسارت.

وقال سعد إنه تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر مع المخرج النمساوى إيديسون أبا كارديس، وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.