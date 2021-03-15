أغنية I Can't Breathe تفوز بجائزة أغنية العام بحفل توزيع جوائز جرامي

القاهرة - سامية سيد - حصدت I Can't Breathe على جائزة أغنية العام، وذلك بحفل توزيع جوائز الجرامي وهي من غناء غابرييلا ويلسون الشهيرة بـ h.e.r، وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجرامي حضور النجمة تايلور سويفت بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا مزينا بالزهور.

ويعد حفل توزيع جوائز Grammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين، وقد تسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجاري.

ويشارك عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، كذلك نجمة الراب الشهيرة كاردى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية.

كما يشارك بالحفل كل من بوست مالون وكريس مارتن ودوجا كات، إضافة الى الفريق الكورى الشهير BTS ومن المعروف أن فريق BTS استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى العام الماضى بتقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، من أبرزها "Dynamite".

وتضم القائمة أيضا النجمة العالمية تايلور سويفت وباد بانى ودوا ليبا، أيضًا نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى خطفت الأنظار بعدد من أغنياتها الناجحة التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، وكانت البداية الحقيقية لنجاح ميجان من خلال كليب "WAP" الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهيرة كاردى بى.