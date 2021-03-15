فن ومشاهير

دوا ليبا تبهر متابعى حفل توزيع جوائز جرامي.. صور

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القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة دوا ليبا أثناء وجودها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي، وقد ظهرت بإطلالة راقية، وأبهرت المتابعين باستعراضها وغنائها بمسرح الحفل.

 

 وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي عددا من الإطلالات الغريبة، حيث ظهر باد باني وهو يمسك زهرة عباد الشمس، إضافة إلى نواه سايروس التي ظهرت بإطلالة غريبة، فيما حضرت ميجان ذا ستاليون ودوجا كات التي ظهرت بإطلالة سيئة، بينما شهدت السجادة الحمراء حضور تريفور نوح.

 

ويعد حفل توزيع جوائز Grammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين، وقد تسبب انتشار فيروس "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجاري.

 

ويشارك عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، كذلك نجمة الراب الشهيرة كاردى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية.

 

كما يشارك بالحفل كل من بوست مالون وكريس مارتن ودوجا كات، إضافة الى الفريق الكورى الشهير BTS ومن المعروف أن فريق BTS استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى العام الماضى بتقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، من أبرزها "Dynamite".

 

وتضم القائمة أيضا النجمة العالمية تايلور سويفت وباد بانى ودوا ليبا، أيضًا نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى خطفت الأنظار بعدد من أغنياتها الناجحة التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، وكانت البداية الحقيقية لنجاح ميجان من خلال كليب "WAP" الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهيرة كاردى بى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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