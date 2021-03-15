شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش وشقيقها يغنيان Everything I Wanted على مسرح حفل جرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة بيلى إيليش وشقيقها فى حفل جرامى، وهما يغنيان Everything I Wanted على المسرح.

وشهدت السجادة عددا من الإطلالات الغريبة، حيث ظهر باد باني وهو يمسك زهور عباد الشمس، إضافة إلي نواه سايروس، والتى ظهرت بإطلالة غريبة، فيما حضرت دوجا كات بإطلالة سيئة.

يعتبر حفل توزيع جوائز الـGrammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين وقد تسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجارى.

يشارك عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم كذلك نجمة الراب الشهيرة كاردى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية.

كما يشارك بالحفل كل من بوست مالون وكريس مارتن ودوجا كات، إضافة الى الفريق الكورى الشهير BTS ومن المعروف أن فريق BTS استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى العام الماضى بتقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة و من أبرزها "Dynamite".

وتضم القائمة أيضا النجمة العالمية تايلور سويفت وباد بانى ودوا ليبا، أيضًا نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى خطفت الأنظار بعدد من أغنياتها الناجحة التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، وكانت البداية الحقيقية لنجاح ميجان كان من خلال كليب "WAP" الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهيرة كاردى بى .