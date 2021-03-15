شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تايلور سويفت على مسرح حفل توزيع جوائز جرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة تايلور سويفت في حفل توزيع جوائز الجرامي، وقدمت تايلور عرضا مبهرا بالحفل، وهو ما تفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي عددا من الإطلالات الغريبة، حيث ظهر باد باني وهو يمسك زهرة عباد الشمس، إضافة إلى نواه سايروس التي ظهرت بإطلالة غريبة، فيما حضرت ميجان ذا ستاليون ودوجا كات التي ظهرت بإطلالة سيئة، بينما شهدت السجادة الحمراء حضور تريفور نوح.