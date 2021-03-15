أمير شاهين يكشف عن شخصيته في مسلسل "بين السما والأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أمير شاهين، عن شخصية الرائد هيثم سبعاوي التي يقدمها في مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكتب شاهين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "الرائد هيثم سبعاوي من مسلسل بين السما والأرض.. رمضان٢٠٢١ ".

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.