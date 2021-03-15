شكرا لقرائتكم خبر عن فيبى بريدجرز ترتدى فستان مزين بالجواهر على شكل هيكل عظمى بالجرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرات المصوريين فيبي بريدجرز وهي، باطلالة غربية بحفل الجرامي، حيث ارتدت فستان عليه شكل الهيكل العظمي ومزين بالمجوهرات، وشهدت السجادة عدد من الإطلالات الغريبة، حيث ظهر باد باني وهو يمسك زهرة عباد الشمس، إضافة إلي نواه سايروس والتي ظهرت بإطلالة غريبة، فيما حضرت دوجا كات والتي ظهرت بإطلالة سيئة، بينما شهدت السجادة الحمراء حضور تريفور نوح.

يعتبر حفل توزيع جوائز الـGrammy، واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين، وقد تسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجاري.

يشارك عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز الـGrammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، كذلك نجمة الراب الشهيرة كاردى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية.

كما يشارك بالحفل كل من بوست مالون وكريس مارتن ودوجا كات، إضافة الى الفريق الكورى الشهير BTS ومن المعروف أن فريق BTS استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى العام الماضى بتقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة و من أبرزها "Dynamite ".

وتضم القائمة أيضا النجمة العالمية تايلور سويفت وباد بانى ودوا ليبا، أيضًا نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى خطفت الأنظار بعدد من أغنياتها الناجحة التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، وكانت البداية الحقيقية لنجاح ميجان كان من خلال كليب "WAP" الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهيرة كاردى بى.