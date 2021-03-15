شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير الموسمين الثالث والرابع من Atlanta ببعض الدور الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيبدأ تصوير المسلسل الكوميدي Atlanta الحائز على جائزة إيمي وجولدن جلوب، بداية من يوم 5 أبريل المقبل، حيث بدأ فريق العمل الاستعداد إلى السفر بداية من يوم 23 مارس الجارى إلى أوروبا، لتصوير كل من الموسمين الثالث والرابع، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ووفقًا لما نشر على موقع "deadline"، فإنه استفاد العاملين على المسلسل من فترة الحجر الصحى حيث قاموا بكتابة الموسمين من العمل، وكان من المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الثالث من Atlanta في يناير الماضى، ومن ثم تصوير الموسم الرابع من العمل في خريف العام الجارى، إلا أن القائمين قرروا تصوير الموسمن بالتتابع، للانتهاء من العمل.

على أن يبدأ تصوير مسلسل Atlanta في لندن قبل المتابعة إلى أمستردام ثم باريس، حيث لن يتم تصوير المسلسل بأكمله في أوروبا، وكان قد فاز مسلسل Atlanta أتلانتا بخمسة جوائز Emmys على مدار موسمين.

مسلسل Atlanta تدور أحداثه حول شاب يسعى هو وصديقه المتناقض معه تماما فى شق طريقهما فى عالم موسيقى الهيب هوب بمدينة أتلانتا، المسلسل بطولة دونالد جلوفر بدور إيرنيست "إيرن"، مارك برايان تايرى هنرى فى دور ألفريد "بيبر بوى" مايلز، وكيث ستانفيلد بدور داريوس، وزازى بيتز بدور فانيسا.

كما وقع اختيار صناع مسلسل "Powerpuff Girls" على الثلاثى كلو بينيت ودوف كاميرون ويانا بيرولت للعب أدوار البطولة في العمل المستوحى من سلسلة الأنيمشن التي تحمل نفس الاسم، وذلك فقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وتم الإعلان عن بدء العمل على السلسلة الجديدة في أغسطس من العام الماضى 2020، ألا أنه تم تأجيل البدء في التصوير بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى توقف الإنتاج حول العالم، وتدور السلسلة الجديدة حول الفتيات الخارقات في العشرينات من عمرهم، حيث يشعرون بخيبة أمل ويستاءون من فقدان طفولتهم في محاربة الجريمة، ولكن هل سيوافقون على لم شملهم الآن بعد أن احتاجهم العالم أكثر من أي وقت مضى؟.