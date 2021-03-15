شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم Bubba يفوز بجائزة جرامى أفضل ألبوم راقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنسق الموسيقى كايرترانادا بجائرة جرامى أفضل ألبوم إلكترونى راقص وذلك عن ألبوم Bubba.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجرامى عددا من الإطلالات الغريبة، حيث ظهر باد بانى وهو يمسك زهرة عباد الشمس، إضافة إلى نواه سايروس والتى ظهرت بإطلالة غريبة، فيما حضرت ميجان ذا ستاليون ودوجا كات والتى ظهرت بإطلالة سيئة، بينما شهدت السجادة الحمراء حضور تريفور نوح.

يعتبر حفل توزيع جوائز الـGrammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين وقد تسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجاري.

يشارك عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم كذلك نجمة الراب الشهيرة كاردى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية.

كما يشارك بالحفل كل من بوست مالون وكريس مارتن ودوجا كات، إضافة إلى الفريق الكورى الشهير BTS ومن المعروف أن فريق BTS استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى العام الماضى بتقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ومن أبرزها "Dynamite ".

وتضم القائمة أيضا النجمة العالمية تايلور سويفت وباد بانى ودوا ليبا، أيضًا نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى خطفت الأنظار بعدد من أغنياتها الناجحة التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، وكانت البداية الحقيقية لنجاح ميجان كان من خلال كليب "WAP" الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهيرة كاردى بى.