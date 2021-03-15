شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي: دفعت 400 دولار بسبب التدخين فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فهمى، أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج "سهرانين"، الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويُعرض على قناة ON، فى الجزء الثانى من الحلقة، عن موقف تعرض له في أمريكا ودفع غرامة بسبب التدخين.

وقال الفنان أحمد فهمى: "كنت في أمريكا ووقتها كنت بدخن وممنوع التدخين في الفندق اللى نازل فيه، وكنت بشرب السيجارة في البلكونة وآخر يوم عرفت إن عليا غرامة 400 دولار بسبب التدخين".

وتابع الفنان أحمد الشامى: "اتعرضت لموقف ودفعت غرامة 800 دولار بسبب المكالمات في الفندق وأنا معرفش".

وأضاف الفنان نادر حمدى: "كنا في الأردن ومش عاوزين نصرف بعد الحفلة وقعدنا كلنا في غرفة واحدة إحنا الأربعة ورفضوا يطلبوا أكل وأنا بس اللى طلبت".

وعن صفات كل واحد فيهم، قال الفنان محمد نور: "نادر مبيجيش معايا في سكة القرارات، متعرفش هو زعلان ولا فرحان ليس له رد فعل لأى حاجة، والشامى تقدر تغير رأيه في ثانية واحدة من طيبته، فهمى عنده مشكلة واحدة بينجرف مرة واحدة".

وأعلن أحمد الشامى: "إن شاء الله عندنا مسلسل إذاعي في رمضان فيه إحنا الأربعة".

يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» في 2003، و«يا غالي عليا» في 2005، و«رايحة جاية» في 2010، و«كان يا ما كان» 2015، وآخرها ألبوم "الصيف ابتدا"، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.