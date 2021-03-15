شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ليالى الحلمية" بأجزائه المختلفة.. اليوم ذكرى ميلاد إسماعيل عبدالحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد المخرج إسماعيل عبد الحافظ، حيث انه من مواليد 15 مارس، تخرج من كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963 رفض العمل معيدًا بالكلية لحصوله فى ذات الوقت على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتليفزيون، وعمل فى 1963 كمساعد مخرج فى مراقبة الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلى مراقبة المسلسلات.

إسماعيل عبد الحافظ من أهم مخرجى الدراما التلفزيونية، وقد كون ثنائى مع الكاتب أسامة أنور عكاشة حيث بدأ فى نهاية الستينيات أول عمل له كمخرج، وكون ثنائيا لامعا مع عكاشة.

قدم مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه المختلفة من العمل والذى أصبح أيقونة وعلامة كبيرة فى تاريخ المسلسلات الضخمة، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وبطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى وصفية العمرى وفردوس عبد الحميد، وصلاح السعدنى، وسهير المرشدى، وحسن يوسف.

وقدم مسلسل "الشهد والدموع"، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه فى عام 1983، الجزء الأول والثانى، وهو من بطولة بطولة عفاف شعيب، يوسف شعبان، خالد زكى، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وقدم فيه دور "عبد البديع".

وقدم أيضا مسلسل "امرأة من زمن الحب"، للنجمة سميرة أحمد وقدم فيه المخرج إسماعيل عبد الحافظ مجموعة كببيرة من الوجوه الشابة الجديدة منهم النجم كريم عبد العزيز والنجمة ياسمين عبد العزيز، وغيرهم من الشباب الجديدة، عام 1997 وشارك فى العمل النجمة عبلة كامل والفنان محمد رياض وجيهان فاضل وهشام سليم للمؤلف أسامة أنور عكاشة.

كما قدم عمدة الدراما المصرية إسماعيل عبد الحافظ مسلسل "عفاريت السيالة"، للنجمة عبلة كامل، وصفية العمرى وحسن حسنى والفنان أحمد الفيشاوى ويعد مسلسل "العائلة" من الأعمال الضخمة أيضا التى أخرجها إسماعيل عبد الحافظ، للنجم محمود مرسى.