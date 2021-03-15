هبة عبد الغني تكشف عن ملامح شخصيتها في "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تواصل الفنانة هبة عبدالغني، تصوير دورها في مسلسل "موسى" المقرر عرضه شهر رمضان المقبل.

وكشفت عبد الغني، عن ملامح شخصيتها التي تقدمها خلال أحداث المسلسل، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نقول بسم الله، إن شاء الله معاكم في رمضان في مسلسل موسي

شخصية (بخيتة) مع النجم محمد رمضان، تأليف الأستاذ ناصر عبدالرحمن ، مدير تصوير محمد مختار، موسيقى تصويرية تامر كروان، إخراج الأستاذ محمد سلامة، بإذن الله ينول إعجابكم، موعدنا رمضان ٢٠٢١.. الله المستعان".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما تشارك هبة عبد الغني في مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.