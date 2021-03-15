"غزل جريء" بسمية الخشاب يعرّض محمد رمضان لهجوم لاذع (صورة)

محمد الفلاح - غزل جريء بسمية الخشاب يعرض محمد رمضان لهجوم لاذع صورة

الإثنين 15 مارس 2021

تعرض الممثل المصري محمد رمضان، لانتقادات لاذعة من جانب رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب مشهد في مسلسله الجديد ”موسى“ المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2021 قيل إنه يحمل ”إيحاءات جنسية“



وحدث الهجوم ضد محمد رمضان بعدما أعادت هذه الجملة التي دونها الفنان المصري على المشهد، للأذهان المقطع المحذوف من مسلسل ”نسر الصعيد“، الذي عرض قبل 3 أعوام

ونشر محمد رمضان صورة من كواليس تصوير مسلسل ”موسى“ وذلك عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وبرفقته زميلته الممثلة المصرية سمية الخشاب.

وظهر محمد رمضان، وهو يرتدي الزي الصعيدي ”الجلباب“ وأمامه سمية الخشاب، التي كانت تقدم له الطعام وهو يجلس على السرير حيث يبدو أنه مريض في هذا المشهد.

وعلق ”رمضان“ على الصورة قائلا: ”لما الملبن يبقى يمنعك ويمنعك منه، بصوت موسى“، ولم يوضح تفاصيل بشأن المشهد، الأمر الذي فتح ضده سيلا من الانتقادات على اعتبار أن البعض قال إنه يقصد سمية الخشاب.

وقارن الجمهور بين هذا المشهد والمقطع المحذوف من مسلسله السابق نسر الصعيد الذي حمل ”إيحاءات جنسية“، وقتها وجسدته أمامه الفنانة المصرية وفاء عامر، حيث قال البعض إنه يقصد سمية الخشاب وإنها تجسد دور زوجته وبسبب مرضه كان ممنوعا عنها.

وتطرق البعض للإشادة بمحمد رمضان، معتبرينه ممثلا ناجحا ويبذل مجهودا كبيرا في أعماله، في حين اعتبر البعض تلك الجملة نوعا من التحرش اللفظي بالفنانة سمية الخشاب.

وتم تداول تلك الصورة على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي وسط تعليقات هاجمت في أغلبها محمد رمضان، حيث كتب متابع يدعى ”سامح إبراهيم“: ”وترجعوا تقولوا هي الأخلاق باظت ليه وإن المتحرشين زادوا ليه والجيل فاسد ليه تصدروا القذارة وتنتظروا الصلاح وعجبي“.

وأضافت ”رزان النجار“: ”حسبنا الله ونعم الوكيل في محمد رمضان واللي زيه علم الشباب والأطفال قلة الأدب والبلطجة والتحرش“.

وتابع آخر يدعى ”فتحي“ قائلا: ”دراما فاشلة تنشر السفالة وقلة الأدب دا مش اسمه يغازل دا اسمه تحرش لفظي كفايه بقا قرف أنا مش عارف إيه الهدف الفني والسينمائي من وساخه زي دي يرحم“.

وكتبت متابعة تدعى ”سعدية“: ”فنان مميز وموهبة كبيرة في التمثيل ووصل للقمة بمجهوده وموهبته لكن وصوله للقمة جعله محاط بالحاقدين“.

واستطرد ”أحمد الجناجي“ يقول: ”طبعا التحرش ده عادي ومحدش هيتكلم عنه عشان هي راضية، ومن محمد رمضان هنا هيبقى حلو ودمه ظريف لو محمد رمضان اتعاقب على اللفظ ده سواء هي وافقت أو لا.. ده هيردع أي متحرش“.

يذكر أن مسلسل ”موسى“ يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كل من سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وآخرون، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.