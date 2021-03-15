مفاجأة.. روبي تقدم فوازير رمضان لإعادة مجد نيللي وشيريهان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت النجمة روبي على تقديم فوازير رمضان عقب العديد من الترتيبات والتي أسفرت عن تعاقد عمرو كمال رئيس شركة "سينرجي كونتينت" رسميا مع المنتج وليد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "تالنت ميديا برودكش"، لإنتاج وتنفيذ عمل استعراضي ضخم لحلقات "فوازير روبي".

ويجري حاليا كتابة حلقات "فوازير روبي" واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات وغيرها من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية.



ويقول وليد منصور: "فوازير رمضان كانت واجهة قوية ومميزة لثراء الدراما المصرية، ويرتبط بها كل الأسر في العالم العربي، ورغم ضخامة وتكاليف إنتاج حلقات الفوازير حيث تحتاج كل حلقة لتنفيذ استعراضات، ملابس، فرق، ديكور، إضاءة، ألحان وموسيقى، وتأليف، إلا أن نجاحها ارتبط بأيقونتين هما نيللي وشريهان".

وأضاف منصور قائلا: "سعيد بالتعاون مع شركة بحجم سينرجي تسعى لتطوير الدراما المصرية وعودتها للصدارة في الشرق الأوسط بقوة ونسعى لعودة الفوازير المصرية كتاج ورمز لقوة الدراما المصرية في العالم العربي خاصة مع وجود حالة غير مسبقة من حب الجماهير لروبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها للغناء".





وأشار إلى أن "روبي الآن في حالة نضج وتوهج فني يمكنها من خوض تجربة الفوازير ببراعة".

وجاء تعاون وليد منصور وروبي في ألبوم "حته تانية"، الذي تم منذ ٣ أشهر، ليعيدها إلى الغناء مرة أخرى بعد توقف ١٤ سنة، كما يعد هذا التعاون هو الإنتاج الغنائي الأول لشركة منصور "Talent Beats".

هذا بالإضافة إلى تعاقدها على ٣ إعلانات لشركات عالمية وبطولة فيلم سينمائي يتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، وختاما بمفأجاة "فوازير رمضان"، التي توقفت في مصر بعد آخر فوازير لشريهان "حاجات ومحتاجات" عام ١٩٩٤، ومن بعدها والجمهور في حالة تشوق لعودة الفوازير التي كانت رمزا للدراما المصرية كطقوس فانوس رمضان.