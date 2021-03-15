شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى لـ سمر يسرى: عدم حصولى على شهادة أمر لا يعيبنى وفيلم الممر أهم أعمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد الشرنوبى، خلال لقائه فى برنامج "يوم ليك" التى تقدمه الإعلامية سمر يسرى ويذاع على قناة الحياة، أنه بالفعل حاصل على الشهاده الإعدادية وهذا الأمر لا يعيبه أبدا، فهو يصرف على نفسه منذ كان طفلا وإلى الآن، والآن أصبح مسئول عن بيت ولديه الكثير من النجاحات التى يفتخر بها أكثر من الشهاده ولم يحصل على شهاده بسبب ظروف مر بها لا أحد يعرف عنها شيء .

وعن منع نقيب الموسيقين الفنان هانى شاكر للمهرجانات، قال: من المؤكد أنه رأى إدارى وأنا فى العموم ليس مع قرار المنع فلكل شخص ذوق ورأى خاص به وأرقام المشاهدات ليست دليل على أن هذا النوع لابد أن أغنيه ، والأمر الذى يجبرنى على المنع أن تكون هناك ألفاظ فى الأغانى لا يصح أن تدخل بيوتنا وأنا أحب أغانى المهرجانات، ومن الممكن أن أقدم دويتو مع أحد المطربين فالمهرجانات حاليا من أنجح أنواع المزيكا.

وعلق الفنان محمد الشرنوبى، على كلام الفنانة أمل رزق بأنها لا تعرف هؤلاء الناس وكانت تقصده هو وعائلته حيث قال أمل رزق فنانة كبيره وأنا دخلت منزلهم وأكلت معهم عيش وملح ويشرفنى أنى كنت خاطب ابنتها، وأضاف بالتأكيد أريد أن أطور من نفسي واقدم شخصيات مختلفة وأتعلم وأشارك فى ورش كثيره.

وعن مشاركته فى مسلسل "لؤلؤ" قال: إن شخصيته فى لؤلؤ أشتغل عليه أنه بنى أدم داخله الشر والخير لأنه لا يوجد شخص شرير فى المطلق، ومن أهم الأعمال التى شاركت فيها فيلم الممر بالرغم أن دورى مساحته كانت صغيره ولكنى كنت أريد أن أكون جزء من هذا العمل.