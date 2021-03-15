شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: أنا ونور حبينا نفس البنت وعملنالها أغنية وطلعت مصاحبة نادر حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فهمى، أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج "سهرانين" والذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع على قناة On، فى الجزء الثانى من الحلقة: "أنا ومحمد نور دائما بنطبل لبعض وزمان جدا كنا 15 سنة ومرة كنت مصاحب واحدة وميدو بيحب بنت واكتشفنا أن احنا بنحب نفس البنت وفى الأخر طلعت مصاحبة نادر حمدى وعملنا ليها أغنية حبها جوه القلبين ".

وتابع نادر حمدى: "من حبى للموسيقى من صغرى كنت بشب عشان أطول البيانو وبابا كان حافظ كل تراث سيد درويش ووالدتى كانت بتحب المزيكا أوى غير التمثيل"، مضيفا، "أغنية لما قابلتها كانت للمؤلف محمود محمد الله يرحمه وكانت قصة حقيقية له".

يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمى ومحمد نور ونادر حمدى وأحمد الشامى، وكان أول ظهور لهم فى عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» فى 2003، و«يا غالى عليا» فى 2005، و«رايحة جاية» فى 2010، و«كان يا ما كان» 2015، وآخرها ألبوم "الصيف ابتدا"، كما قدموا عددًا من الأغانى المنفردة، منها: «زى ما بحلم، وكان نفسى، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.