شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبطال مسلسل "النمر" فى 13 صورة لشخصياتهم بالعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم محمد إمام الترويج لمسلسل "النمر" الذى يقوم ببطولته، ويصوره حاليا من أجل عرضه خلال ماراثون دراما رمضان، حيث نشر أكثر من بوستر للمسلسل يتصدرهم نجوم العمل الذين ظهروا بلوك شخصياتهم خلال أحداث العمل الذى تقوم بانتاجه شركة سينرجى، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك.

وتضمنت الصور نجوما، مثل: نرمين الفقى، بيومى فؤاد، محمد رياض، خالد أنور، ولاء الشريف، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين فى المسلسل خلال 13 صورة.

نيرمين الفقى

محمد رياض

بيومى فؤاد

وذلك بعدما نشر النجم محمد امام صورة له مؤخراً عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أعلن فيها عن عرض العمل على شاشة قناة الحياة فى رمضان المقبل.



محمد امام محمد امام

كما نشرت الفنانة هنا الزاهد أيضاً صورتها فى بوستر المسلسل، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "النمر رمضان 2021 على قناة الحياة".



هنا الزاهد

بوسترات مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



خالد انور

محمد مهران

من ناحية أخرى قدم محمد إمام آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وآخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.



بوسترات مسلسل النمر



صور جديدة لنجوم مسلسل النمر



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احمد عبد الله محمود