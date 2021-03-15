شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد "الطفلة المعجزة" فيروز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فيروز، حيث أنها من مواليد 15 مارس 1943، ولدت في القاهرة لأسرة أرمنية الأصل، واسمها الحقيقى بيروز آرتين كالفايان.

شقيقتها الصغرى هي الفنانة الكبيرة نيللي، كما تربطها صلة قرابة بالفنانة الكبيرة لبلبة اكتشفها صديق والدها الفنان الكوميدي الراحل إلياس مؤدب، وذلك حينما لاحظ حركاتها الاستعراضية، أثناء عزفه على الكمان في منزل والدها.

تبناها الفنان الراحل أنور وجدي فنيا، وغير اسمها ليصبح "فيروز" بدلا من "بيروز"، كما وقع مع والدها عقد احتكار، بحيث تتقاضى 1000 جنيه عن كل فيلم، يقوم بإنتاجه وجدى كان أول أفلامها فيلم "ياسمين"، عام 1950، وكانت في السابعة من عمرها، وحقق الفيلم نجاحا باهرا وقت عرضه.

فيلمها الأشهر كان فيلم "دهب"، والذي قامت ببطولته إلى جوار الفنان أنور وجدي، والفنانة ماجدة، وكانت وقتها في العاشرة من عمرها، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، اعتزلت الفن عام 1959، بعدما قدمت آخر أعمالها "بفكر في اللي ناسيني"، لتتزوج بعدها من الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، والذي توفي عام 1992.

قدمت العديد من الأفلام السينمائية التي من ضمنها أفلام ياسمين وفيروز هانم دهب، الحر مان، عصافير الجنة، إسماعيل ياسين طرزان، كما أدت عدد من الأغانى منها كروان الفن وبلبله ، وبحلق لى والميزان ، الدربكة ومعانا ريال.

توفيت فيروز، في 30 يناير عام 2016، بعد صراع مع مرض الكلى، عن عمر يناهز 72 عاما.