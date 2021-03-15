صور| طرح بوسترات لبطلي "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل"الإختيار 2" بوسترات منفردة للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

يأتي هذا بعد طرح الشركة المنتجة البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل منذ قليل.

وكان المنتج تامر مرسي، نشر البرومو الرسمي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الإختيار 2 حصريًا على أون رمضان 2021.. ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح.. الحرب لسه ما انتهتش واللي على حق مبيخافش".

مسلسل "الاختيار 2"، يجمع لأول مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان الماضي وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة من بطولات رجال الشرطة المصرية الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن. ويشارك في بطولة الجزء الثاني النجوم إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبو اليزيد.