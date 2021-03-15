ابنة بيونسيه ذات الـ9 أعوام تدخل تاريخ جوائز غرامي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 01:36 صباحاً - حازت كل من المغنية بيونسيه، وابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، بلو آيفي كارتر، والمطرب النيجيري ويزكيد، على جائزة غرامي لأفضل فيديو كليب، عن الأغنية المصورة "Brown Skin Girl" وذلك خلال حفل توزيع جوائز"غرامي Grammy" الـ63.





وأصبحت بلو آيفي ثاني أصغر طفلة تحظى بالجائزة، بعد ليا بيسل، التي كانت بعمر 8 أعوام عندما حازت فرقة "بيسيل سيسترتز" (الأخوات بيسيل) على لقب أفضل ألبوم لعام 2002، بعد أن بثت أغنيتهن لأول مرة في فيلم "O Brother, Where Art Thou".



ولم تظهر بيونسيه أو طفلتها في الحفل الافتراضي الذي تم من خلاله إعلان فوزهما.





وبهذا اللقب الجديد تقترب بيونسيه خطوة إضافية من أن تصبح أكثر امرأة حازت على جوائز غرامي، لتحصل، الأحد، على جائزة "غرامي" الخامسة والعشرين في سجلها الموسيقي، وقبل ساعات من بدء الحفل الرسمي.



أما أكثر فنانة حازت على جوائز غرامي فهي أليسون كراوس، التي سجلت الفوز بـ 27 جائزة.



وتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الأولي الذي يسبق الحفل الرسمي المتوقع بثه في الساعة الثالثة من صباح اليوم، الاثنين، بتوقيت السعودية.



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