فيديو.. سلحفاة تحاول الإفلات من بين فكي قرش يحاول افتراسها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 12:58 صباحًا

في عالم الحيوانات سواء البرية أو البحرية لا يوجد قانون سوى قانون القوة ! وتحت هذا القانون تموت كائنات، وتتسيَّد كائنات! ويظل القوي محورَ الحياة.

تشهد الحياة داخل المحيطات والبحار صراعات مستمرة يكون البقاء فيه للأقوى، بينما تتحول الكائنات الضعيفة إلى لقمة سائغة بين أنياب مفترسيهم.

وتعد السلاحف البحرية من الكائنات الضعيفة الموجودة في مياه البحار وهو ما يجعل الكائنات المفترسة تبحث عنها مثل بقية الأسماك الصغيرة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” لقطات مصورة لسلحفاة بحرية تحاول الإفلات من بين فكي قرش يحاول افتراسها.

وتحاول السلحفاة مرارا أن تلفت من الحوت متجهة نحو إحدى السفن المتوقفة بالقرب منها بينما يواصل القرش محاولته لإلتهامها.