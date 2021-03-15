شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ميادة الحناوى تعود للغناء بعد ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة الكبيرة ميادة الحناوى، عن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية طوال السنوات السابقة، قائلة: "اختى وأخي كانوا مرضى وهذا سبب ابتعادي عن المجال".

أضافت ميادة الحناوى، فى تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنها تحضر لعدة حفلات فى الفترة المقبلة للعودة مرة أخرى للغناء، قائلة: "بحضر لأشياء جديدة وسيكون هناك حفلات إن شاء الله".

وتابعت الفنانة الكبيرة بالقول: "وقت كورونا كنت لا أستطيع الغناء بسبب الناس التى كانت تموت بالمرض، كان ضميرى بيأنبني".

وكانت انتشرت مؤخرًا أخبار تفيد بإصابة النجمة الكبيرة ميادة الحناوى بالزهايمر، وتواصل الخليج 365 معها وقالت في تسجيل صوتى: "الحمد لله أنا بخير ولم أصب بأي أمراض مشيرة أن تلك الشائعات تصيبها بحزن شديد، ولم أفعل شيئًا غير أشكى لله وحده وأطلب من مروجي الشائعات أن يخافوا الله فيما ينشروه".