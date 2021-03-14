وفاة المغني ثيون سيك.. أحد أهم وجوه الموسيقى السنغالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت المغني والشاعر السنغالي ثيون سيك الذي كان على مدى 40 عاماً أحد أهم وجوه الموسيقى السنغالية، إذ توفي الأحد في داكارعن عمر يناهز 66 عاماً.

وكان ثيون بالاغو سيك أحد أشهر الموسيقيين في البلاد مع يوسو ندور وعمر بين وإسماعيل لو وحتى نجله والي سيك.



وقد فارق الحياة صباح الأحد جراء مضاعفات مرض كان يعانيه" في مركز "فان" الاستشفائي في داكار، بحسب محاميه عثمان سيي الذي أكد بذلك خبراً أوردته الصحافة السنغالية.

وكان الراحل خلال سبعينيات القرن العشرين مغنياً في أوركسترا "باوباب" التي تميزت بموسيقى السالسا الأفريقية الكوبية بنكهة سنغالية، وأسس في الثمانينيات فرقة "رام دام" التي جمعت أنواعاً موسيقية محلية عدة مع الفانك وأحياناً الريغي.

وتعرّض سيي في الأعوام الأخيرة لملاحقات قانونية طويلة في قضية أوراق نقدية مزورة أدت إلى توقيفه لمدة 9 أشهر على ذمة المحاكمة عام 2015.

وفي بداية مارس/آذار، ألغت المحكمة العليا في السنغال كل الإجراءات ضده، على قول محاميه.