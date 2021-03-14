ألماس وزمرد.. ياسمين صبري ترتدي أغلى عقد بالعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري على حسابها الشخصي عبر موقع "أنستقرام" صورة لها وهي ترتدي أغلى عقد في العالم.

وذكرت صبري في تقرير لبرانامج et بالعربي إنها حصلت على العقد من دار "Cartier" إثر تعيينها سفيرة حملة "Panthere de Cartier" في منطقة الشرق الأوسط.



وأضافت أنها أصبحت ثالث امرأة على صعيد العالم ترتدي العقد بعد الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وفقاً لصحف محلية مصرية.





وقالت: "قصة العقد تعود إلى الممثلة ماريا فيليكس حين كانت تمتلك تمساحين وذهبت لكارتييه عام 1975 وطلبت تصميم عقد على هيئة التماسيح وبعد شهرين تم تصميم العقد وأصبح قطعة نادرة يحتفظ بها حتى الآن".

ويتكون العقد من 120 قيراطاً من الألماس ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر.