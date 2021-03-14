شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وأحمد مكى يتصدران بوسترات مسلسل الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجمان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، بوسترات مسلسل "الاختيار 2"، حيث ظهرا خلال أحدث صورتين لهما وهما يتصدران بوستر العمل بصورة لكل منهما، وهو المسلسل الذى سيعرض خلال سباق دراما رمضان 2021 من انتاج شركة سينرجى، وينتظره قطاع كبير من الجمهور.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.



كريم عبد العزيز فى بوستر الاختيار 2 كريم عبد العزيز فى بوستر الاختيار 2



احمد مكى فى بوستر مسلسل الاختيار احمد مكى فى بوستر مسلسل الاختيار

وكان الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه فى رمضان من العام الماضى 2020، حيث تصدر التريندات واستحوذ على اهتمام الجمهور ممن تعلقوا ببطولات الجيش المصرى وتحديداً الكتيبة 103، كما ساهم المسلسل فى تعرف الجمهور على أبطالها من الجنود والضباط.