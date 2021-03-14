شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح برومو "الاختيار 2".. وتامر مرسى: الحرب لسه ما انتهتش واللى على حق مبيخافش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "الاختيار 2" وتضمن عددًا من مشاهد التشويق والإثارة، خاصة أنه يعتبر من أقوى وأهم المسلسلات في سباق رمضان المقبل، والذى ينتظره الجمهور، وعلق تامر مرسى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح، الحرب لسه ما انتهتش واللى على حق مبيخافش، "الاختيار 2 " حصريًا على أون رمضان 2021.

والمسلسل من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى البطولة كل من النجم كريم عبد العزيز ومكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.



برومو الاختيار 2

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على جميع المستويات، وقام ببطولته بطولة أمير كرارة وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.