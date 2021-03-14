شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنشر بوستر مسلسل "النمر" وتعلن عرضه على الحياة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة هنا الزاهد لمسلسلها الجديد "النمر"، بطولة النجم محمد إمام والذى تقوم بتصويره حاليًا، استعدادًا لعرضه خلال سباق دراما رمضان 2021، حيث نشرت بوستر جديدًا للمسلسل عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، مسلسل النمر رمضان 2021 على قناة الحياة.





مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى عدد من النجوم مثل وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.





في جانب آخر يعرض للنجمة هنا الزاهد حاليا حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، والتي تخوض به هنا الزاهد البطولة المطلقة الأولى، وتدور أحداثه في 40 حلقة حيث يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة" و"لو كنت يوم أنساك" و"قولى لأحمد" وأخيراً أمانى وتهانى".

من ناحية أخرى قدم محمد إمام آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.