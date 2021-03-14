شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يؤكد عدم انقطاعه عن تصوير مسلسل موسى رغم إصابته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الفنان محمد رمضان عن حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا أثناء تصوير أحد الإعلانات حيث نشر صورة لظهره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام أظهرت كم الإصابات الكبيرة التي تعرض لها.

كما شدد في الوقت ذاته على شكره لجمهوره لدعائهم ودعمهم الدائم مؤكدًا أنه لم ينقطع عن تصوير مشاهده في مسلسل موسى، الذى مفترض عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل.



محمد رمضان بعد الاصابة الذى تعرض لها

كما حرص على أن يوجه رسالة إلى يوسف عمر نجل الفنانة لبنى ونس، متمنيًا له الشفاء من إصابته التى تعرض لها أثناء تصوير الإعلان، وكتب: "ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف ابن صديقتى الممثلة لبنى ونس".

وكان رمضان كشف خلال الأيام الماضية عن تعرضه لإصابة خطيرة في ظهره من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث حرص متابعوه على الدعاء له وقتها بالشفاء منها، وظهر خلال الصور السابقة أثناء تلقيه العلاج لمداواة الجروح الذى أصيب بها.

كما كتب محمد رمضان في تعليقه على اصابته الأخيرة قبل أيام: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتى كانت شديدة أثناء التصوير ، لكن الحمد لله الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقى وكله فى حبكم يهون"، ثم ختم كلامه بعبارته الشهيرة "ثقة في الله نجاح.. ودائمًا أبدًا رمضان يجمعنا".