فيديو.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح المنتج تامر مرسي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل "الاختيار 2".

وعلق: "الاختيار 2، حصريا على أون، رمضان 2021 إن شاء الله، ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح، الحرب لسه ما انتهتش واللي على حق مابيخافش، الاختيار بيخافوا منه".

مسلسل الاختيار حقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان الماضي، وتناول قصة الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، وملحمة البرث وتضحيات رجال القوات المسلحة وتصديهم للعناصر الإرهابية.

الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي تامر مرسي.