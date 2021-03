برعاية وزيرة الثقافة.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد الكرنك 26 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن انطلاق حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في 26 مارس بمعبد الكرنك، على أن يُقلم حفل الختام في 1 أبريل المُقبل.

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، في بيان صحفي: الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم بذلت جهودا كبيرة لخروج المهرجان في موعده، ولذلك نشكرها ونوجه لها التحية على رعايتها للدورة العاشرة بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يفتتح مهرجان الأقصر الافريقي دورته العاشرة بفيلم " this is not Aburial,lts aresurrection"- هذه ليست جنازة، هذه قيامة، من دولة ليسوتو للمخرج ليمو هانج جريمايا موسيسي ويتناول موضوعا انسانيا حول انتظار مسنة في الثمانين من عمرها لعودة ابنها من مناجم جنوب افريقيا وفي النهاية تكون المفاجأة .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة وودعم من وزارة السياحة والآثار، ووزارة الخارجية، ومحافظة الأقصر، ونقابة السينمائيين، وبرعاية هيئة تنشيط السياحة، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبدالخالق، والفنان القدير سمير صبري والفنان محيي إسماعيل.