وفاة جدة الفنان خالد أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان خالد أنور، وفاة جدته أم والدته.

وكتب أنور، عبر ستوري حسابه على إنستجرام: "توفيت إلى رحمة الله جدتي والدة أمي.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ..أدعوا لها..البقاء لله".

وحرص المخرج أحمد خالد أمين، على تقديم العزاء له في وفاة جدته عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "البقاء لله يا حبيبي".

ويشارك خالد أنور في دراما رمضان المقبل بمسلسل "النمر" بطولة: محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

