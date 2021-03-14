محمد رمضان ينشر صورة لإصابته.. ويعلق: "إعلام بلدي تجاهلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة لبيان حجم إصابته التي تعرض لها مؤخرا أثناء تصوير أحد الإعلانات، المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.

وعلق رمضان، عبر حسابه على إنستجرام: "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس".

وكان الممثل الشاب يوسف عمر نجل الفنانة لبنى ونس قد تعرض أيضا لحروق أثناء مشاركته في تصوير أحد الإعلانات مع الفنان محمد رمضان.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في دراما رمضان بمسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.