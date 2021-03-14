سميرة سعيد تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة "متاهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الديفا سميرة سعيد عن برومو أغنيتها الجديدة "متاهة"، المقرر أن تطرحها غدا الإثنين 15 مارس.

ونشرت "الديفا" مقطع من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "متاهة، غدا، 15 مارس".

أغنية "متاهة" من كلمات شادي نور، توزيع هانى ربيع، ومن ألحان بلال سرور، ومكس ماهر صلاح، وتعد هذه الأغنية إحدى أغاني ألبومها الجديد.

يذكر أن سميرة سعيد، طرحت مؤخرا كليب أغنية "بحب معاك" أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

والأغنية من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، مكيس وماستر إلهامي دهيمة