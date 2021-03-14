شكرا لقرائتكم خبر عن Warner Bros تصدر 6 ملصقات تشويقية لفيلم "In the Heights" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Warner Bros 6 ملصقات تشويقية لـ فيلم "In the Heights"، حيث من من المقرر طرحه 18 يونيو المقبل وذلك بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا، ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم الجديد In the Heights فى المجتمع الأمريكى من أصل إسبانى فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر مالك بوديجا تحقيق حلمه فى الذهاب إلى الجزيرة بعد أن دعا والديه إلى المنزل، فإن رحيله سيغير شخصيته إلى الأبد.

وكانت قد أعلنت Warner Bros عن تغيير موعد طرح فيلم Fantastic Beasts 3 مرة أخرى، حيث كان من المقرر عرضه فى منتصف نوفمبر 2021، لكن تم تأجيله إلى 12 نوفمبر عام 2022، وعاد التاريخ إلى الخلف مرة أخرى ليكون فى 15 يوليو 2022، وأعلن عن هذا القرار بعد أيام فقط من استبعاد النجم العالمى جونى ديب بعدما خسر قضية التشهير ضد صحيفة ذا صن.

ويأتى خروج ديب من سلسلة "Fantastic Beasts" بعد أيام من خسارته لقضية التشهير ضد نيوز جروب نيوزبيبرز، ناشر ذا صن، والمحرر التنفيذى لصحيفة التابلويد دان ووتون بسبب مقال عام 2018 يزعم أنه كان "مضربًا للزوجة"، وأكد ديب أنه يعتزم استئناف الحكم.

وعلى نفس السياق أكدت شركة Warner Bros رحيل ديب وصرحت فى بيان قائلة: "ستتم إعادة صياغة دوره قبل ظهور الجزء الثالث في الامتياز لأول مرة في عام 2022".



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