شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "موسى" مع سمية الخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد رمضان جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "موسى" بالديكور الخاص بالعمل وتضمنت الصورة ظهوره فى غرفة نوم ويرتدى الجلباب، من داخل الأحداث تجمعه بالفنانة سمية الخشاب وعلق عليها: قائلاً: "لما الملبن يبقا قدامك والدكتور يمنعك منه"، بصوت موسى، ويجسد من خلاله شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى شيق.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدة مشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان الفترة الماضية.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.



