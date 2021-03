شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد الكرنك 26 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان القاهرة، في بيان أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سيكون أول مهرجان يقام بعد قرارات رئيس الوزراء بعودة الأنشطة والفعاليات، على أن يكون افتتاحه يوم 26 مارس بمعبد الكرنك وختامه 1 أبريل.

وتابع أن الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم بذلت جهود كبيرة لخروج المهرجان في موعده، مشددًا على أننا نوجه لها التحية على رعايتها للدورة العاشرة.

ويفتتح مهرجان الأقصر الأفريقي دورته العاشرة بفيلم "this is not Aburial,lts aresurrection"ويتناول موضوعا إنسانيا حول انتظار مسنة في الثمانين من عمرها لعودة ابنها من مناجم جنوب أفريقيا وتتوالى الأحداث.