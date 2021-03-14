شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يروج لمسلسل "النمر" ببوستر جديد للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم محمد إمام لمسلسله الجديد "النمر"، والذى يقوم بتصويره حاليًا، استعدادًا لعرضه خلال سباق دراما رمضان 2021، حيث نشر بوستر جديد للمسلسل عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وكتب: "توكلنا على الله، مسلسل النمر".



محمد امام

كما أكد عرض المسلسل على شاشة قناة الحياة، خلال موسم دراما رمضان، وما أن نشر البوستر حتى تفاعل معه قطاع كبير من متابعيه ممن أعلنوا عن انتظارهم العمل بشكل كبير، خلال التعليقات.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى عدد من النجوم مثل وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

من ناحية أخرى قدم محمد إمام آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.