شكرا لقرائتكم خبر عن راقصو الفلامنكو يودعون مسرح "فيلا روزا" برسائل حزينة على الجدران.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفلامنكو واحدة من أنواع الموسيقى والعروض الإسبانية الراقصة التي تأثرت بشدة منذ تفشى جائحة كورونا فى مدن إسبانيا والعالم، وحاول القائمون على هذه المهنة التعايش مع أوضاع كورونا رغم الإغلاق، إلا أن الأزمة طالتهم مؤخرًا بسبب إجراءات منع العروض ليغلقوا مسرح الفلامنكو في العاصمة مدريد وسط لحظات وداع حزينة.

وظهر راقصو الفلامنكو في مسرح إسبانيا وهم يودعون المسرح في مشاهد محزنة، حيث ودع البعض المسرح بكتابة عبارات حزينة على أوراق ولصقوها على جدرانه، فيما قرر البعض الآخر تقديم عروض الفلامنكو في الشارع أمام المسرح بعد إغلاقه.



رقصة امام المسرح



وداع المسرح بعبارات حزينة

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لإحدى راقصات الفلامنكو وهي تؤدي آخر عروضها أمام المسرح وأبوابه مغلقة، فيما تركت أثواب الفلامنكو مرمية على الأرض في مشهد مؤلم، بينما ألقى المواطنين الورود على الراقصة خلال العرض تعبيرا عن تقديرهم لمؤدي الفلامنكو، وحزنهم على الحالة التي وصل لها هذا النوع من الفنون، فيما أعرب رئيس الرابطة الوطنية عن حزنه لإغلاق هذا المعلم التاريخى.



ازياء الفلامنكو



المواطنون يودعوهن راقصو الفلامنكو بعد إغلاق مسرحهم

فلامنكو هو نوع من الموسيقى الإسبانية، التي تقوم على أساس الموسيقى والرقص، وهي موسيقى غجر إسبانيا، ويبدو أن هناك تأثر متبادل للفلامنكو مع الموسيقى الأندلسية، وقد يظهر في بعض أنواع الموسيقى في شمال إفريقيا، كالشعبي الحزائري والغرناطي.

فلامنكو ليست مجرد رقصة، لكنه أسلوب وطريقة حياة وعالم كامل من الفن والموضة، والمعبر دائما عن العاطفة والجمال الملهم، وعلى مدى السنوات التسع عشرة الماضية، أصبحت إشبيلية العاصمة العالمية لأزياء الفلامنكو بفضل عرض الأزياء الدولي (SIMOF).