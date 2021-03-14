شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة زوي كرافيتز تحتفل مع جمهورها بانتهاء تصوير فيلم "The Batman" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة زوي كرافيتز بانتهاء تصوير فيلم "The Batman" في المملكة المتحدة، حيث تجسد دور "كاتوومان" في الفيلم المرتقب الذي يلعب فيه الفنان العالمي روبرت باتينسون دور البطولة.

وشاركت الفنانة زوي كرافيتز جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" جانبًا من احتفالها بانتهاء تصوير دورها في فيلم "The Batman"، حيث نشرت صورة للوحة كلاكيت الفيلم معلقة :"وهذا غلاف الخفاش".



زوي كرافيتز تحتفل بانتهاء تصوير فيلم The Batman

وتلعب زوي كرافيتز دور البطولة إلى جانب النجم العالمي روبرت باتينسون في الفيلم الجديد الذي تم تأجيله مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقد أعلن المخرج مات ريفز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" مؤخرا انتهاء تصوير فيلم The Batman رسميًا.

وأظهر البرومو الدعائي الأول لفيلم "The Batman"، الذي طرح في أغسطس الماضي، لمحة سريعة على بعض مشاهد الفيلم المرتقب، وقد بدأ إنتاج الفيلم في يناير 2020، قبل أن يجبر وباء "كوفيد 19" فريق العمل على التوقف في مارس الماضي.



زوي كرافيتز

واستؤنف التصوير مرة أخرى في سبتمبر، قبل توقف الإنتاج لمدة أسبوعين، بعد أن ثبتت إصابة النجم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "The Batman" في العرض الأول في 4 مارس 2022، وذلك بعد تأجيل الموعد وسط جائحة كورونا.